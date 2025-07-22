РБК: экс-гендиректор VK Добродеев может возглавить игровую студию «Леста»

Бывший генеральный директор холдинга VK (MOEX: VKCO) Борис Добродеев стал кандидатом на пост главы компании «Леста», известной разработкой онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще три источника издания сообщили, что на должность есть и другие кандидаты.

Речь идет о вакансии на пост главы АО «Айти Технологии», под управление которой «Лесту» ранее передало Росимущество. Господин Добродеев отказал РБК в комментарии. Издание сообщило, что он может быть назначен на новую должность уже 24 июля.

Три компании-разработчика, связанные с «Лестой» перешли в собственность России в середине июня. Бывший собственник группы компаний Малик Хатажаев был признан экстремистом. Следствие установило, что они переводили миллионы долларов украинским властям.

Подробнее о том деле — в материале «На поле "Лесты" грохотало».