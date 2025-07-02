Три компании-разработчика «Мира танков» перешли в собственность России

Три компании-разработчика «Мир танков» — «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» — перешли в собственность России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы.

Учредителем всех трех компаний теперь числится Росимущество. Передача активов завершилась в июне 2025 года: 11 июня Росимущество стало владельцем 100% акций компании «Леста», а 18 июня — «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва». Все компании продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщал «Ъ», Генпрокуратура добилась признания Таганским райсудом Москвы экстремистами основателя Wargaming Виктора Кислого и собственника группы компаний «Леста» Малика Хатажаева, его доверенного лица. В ходе разбирательства установлено, что они переводили миллионы долларов украинским властям.

Подробнее — в материале «Ъ» «На поле “Лесты” грохотало».