Застройщики сократили закупки мебели на 25% после отмены льготной ипотеки

Российские застройщики за год сократили закупки мебели для квартир на 20–25%, до 70–75 млрд руб., следует из данных, предоставленных «Ъ» Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Спад связан с отменой льготной ипотеки и снижением спроса на меблированное жилье.

В 2022–2023 годах до 25% новостроек в крупных городах продавались с мебелью, а объем рынка достигал 100 млрд руб. Сейчас доля таких квартир не превышает 3–5%, в Москве — около 10%. По данным «Дом.РФ», продажи первички за год упали на 37%.

«Самолет» отмечает, что в МСК и области 29% покупателей берут квартиры с мебелью, но в целом предпочтения сместились в сторону жилья без отделки. Рост ставок заставил девелоперов минимизировать комплектацию, а покупателей — откладывать обустройство.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Застройщикам не до диванов».