«Винлаб» возвращается к работе

Около сотни магазинов ритейлера «Винлаб» возобновили работу после кибератаки. В головной компании Novabev Group, в которую входит сеть алкомаркетов, уверяют, что в течение недели возобновится работа всех точек. Всего их около 2 тыс. Большая часть магазинов закрыта с 14 июля. Заработал и сайт «Винлаба», но пока в режиме каталога — сделать заказ на данный момент нельзя. Потребуется время и для перезапуска приложения, компания объявила, что сейчас проходит его финальная проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее стало известно о взломе внутренних ресурсов «Винлаба». Сеть сообщала о проникновении вируса-шифровальщика и полученном требовании о выкупе. В Novabev Group утверждают, что условия шантажистов отвергли. Более недели простоя стали результатом недостаточной защищенности внутренней инфраструктуры ритейлера, считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Такой сбой означает потери в сотни миллионов рублей. Часть инфраструктуры оказалась недоступной самим разработчикам по причине вирусов-шифровальщиков. Поскольку компания заявляет о необходимости перевыпуска приложения, шифрованию подверглись и какие-то разделы, которые им управляли. Запуск нового сервиса с его корректировкой — это не очень дорогостоящая и долгая процедура. Скорее, речь идет о репутационных рисках, потому что пользователям, которые привыкли к приложению, необходимо его обновить. А с учетом того, что в том же магазине приложений Apple к новому контенту из РФ относятся настороженно, то процесс может растянуться. В прошлом году случился аналогичный простой у транспортной компании СДЭК.

Когда компания ловит вирус-шифровальщик и после этого не может длительное время прийти в себя, это говорит только об одном — у нее не были продуманы планы восстановления.

Даже законодательство для торговых сетей регламентирует наличие копий фактически всего. Инфраструктура магазина пренебрегала этими правилами, из-за чего и пострадала».

Модель продаж, при которой офлайн-магазины «Винлаба» работают фактически как пункты выдачи заказов, сделанных в интернете, скорее всего, позволит ритейлеру сохранить лояльность своих покупателей, полагает руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич: «Если сбои не будут столь частыми и компания задобрит своих постоянных покупателей какой-нибудь, например, акцией, то, думаю, аудитория быстро вернется. Тем более ассортимент "Винлаба" на достаточно большую долю состоит из эксклюзивных позиций, которые они привозят из-за рубежа. То есть это их бренды, есть просто вещи, которые нигде, кроме этой сети, не купишь. Но, возможно, какие-то потери произойдут из-за того, что, условно, клиенты перейдут в другое место.

Сегодня большинство покупателей "Винлаба" — это не случайные люди с улицы, а те, кто получают заказанные через интернет товары, магазины используются как пункты выдачи заказа. По сути, мы имеем некое слияние интернет-витрины и розничной сети. На удивление такая крупная, серьезная компания, один из топ-3 игроков рынка, не имела дублирующих систем, которые позволили бы избежать этого инцидента. Все-таки это внутренняя ошибка IT-отдела.

Что касается каких-то сорванных заказов, то, конечно, у компании теперь будет достаточно большое количество проблем, но это устойчивый бизнес.

Наличие алкоголя на корпоративе не является жизненно необходимой потребностью, отсутствие которой приводит к трагическим последствиям. Скорее, наоборот, его переизбыток может к такому привести. Поэтому думаю, что в договоре компании наверняка все эти вещи форс-мажорные прописаны. Эти вопросы каждый раз будут полюбовно решаться менеджментом на местах».

«Винлаб» — ритейлер, принадлежащий компании, которая объединяет шесть ликеро-водочных заводов. Помимо собственного производства, Novabev Group занимается и импортом алкогольной продукции. В магазинах, которые возобновили работу, продажи проходят в привычном формате, без ограничения ассортимента и с дисконтной программой.

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Станислав Крючков