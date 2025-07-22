Дополнительные поезда соединят Белгород с Петрозаводском и Санкт-Петербургом

В отдельные даты июля и августа назначены дополнительные поезда между Белгородом и Петрозаводском и Белгородом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 22 и 26 июля назначен поезд №212/211 «Белгород — Петрозаводск», который отправится в путь в 19:30. Обратно он поедет в 17:00 25 и 28 июля.

24, 28, 30 июля и 1 августа в 19:30 назначен поезд №202/201 «Белгород — Санкт-Петербург». Он отправится обратно 23, 27 и 31 июля в 01:29.

В начале июля стало известно, что ЮВЖД вложила 2,3 млрд руб. в обновление путей за пять месяцев 2025 года.

Кабира Гасанова