ЮВЖД за пять месяцев вложила в обновление путей 2,3 млрд рублей

За пять месяцев с начала 2025 года ЮВЖД (Юго-Восточная железная дорога; филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) инвестировала в модернизацию путевого хозяйства 2,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На эти деньги обновили около 76 км железнодорожного полотна и уложили 26 стрелочных переводов, в том числе в четырех регионах Черноземья: Воронежской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях. Кроме того, были отремонтированы девять перегонов.

Вчера сообщалось, что терминалы ЮВЖД увеличили обработку грузов на 1,7% за полгода.

Егор Якимов