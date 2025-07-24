Импорт без тормозов

Автомобильный рынок в России переживает глубокий кризис — по итогам первого полугодия продажи новых автомобилей рухнули на 28%. Ситуацию не спасают даже акции и скидки — большинство покупателей не готовы покупать то, что предлагают сегодня автосалоны. В этих условиях растет спрос на параллельный импорт, однако его возможности стремительно сокращаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Количество торгующих иномарками дилерских центров в России до конца 2025 года может сократиться на 10%, заявил на пресс-конференции в начале июля президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Только за первые три месяца закрылось более 200 салонов. Статистика выглядит внушительно, но потенциальные покупатели автомобилей вряд ли обратят на нее внимание. Во-первых, после ухода мировых брендов из России в 2022 году на отечественном рынке стали доминировать китайские автопроизводители и большинство салонов торгуют, по сути, одними и теми же марками. Во-вторых, на фоне стремительного роста стоимости автомобилей и кредитных ставок люди все чаще обращаются к компаниям и физическим лицам, которые за привлекательную цену готовы привезти из-за рубежа любую иномарку из числа популярных брендов, которых в России теперь просто не найти. Несмотря на то что порой такие импортеры используют лазейки в законодательстве, популярность их услуг продолжает расти.

Тяжелый год

2025 год для российского авторынка начался весьма неутешительно. После бурного роста в 2023 и 2024 годах, обусловленного низкой базой 2022 года, начиная с февраля текущего года продажи легковых автомобилей в стране, по данным Минпромторга, снижаются на протяжении уже шести месяцев.

По итогам первого полугодия падение авторынка составило 28%. В РОАД прогнозируют сокращение рынка по итогам 2025 года на 30%, что чревато убытками не только для отрасли, но и для государства в целом.

«Объем автоотрасли в финансовом выражении составляет почти 20 трлн руб. В результате текущих проблем рынок может недобрать как минимум 6 трлн руб. оборота, а налогов — как минимум 1,5 трлн руб.»,— пояснили в ассоциации.

Участники рынка отмечают, что к сложившейся ситуации привел резкий рост стоимости кредитов после повышения Центробанком ключевой ставки до рекордных уровней в 2024 году, а ведь львиная доля машин традиционно продавалась в кредит. Еще одним препятствием для приобретения новой иномарки является внушительная сумма утилизационного сбора, которая, по оценкам РОАД, достигает 40% от итоговой стоимости автомобиля у дилера.

Но даже готовые выложить за покупку нового автомобиля несколько миллионов рублей россияне весьма ограничены в выборе. 2022 год ознаменовался массовым уходом с российского рынка мировых автогигантов. Их официальные дилеры были вынуждены подстраиваться под новые обстоятельства и перепрофилировались на продажи китайских машин. Это привело к тому, что, по данным РОАД, одних дилеров Chery в Москве стало больше 30, а общее количество торгующих китайскими автомобилями в России салонов превышает 2700.

При этом многие россияне скептически относятся к продукции китайского автопрома. Переизбыток марок (по оценкам РОАД, в России представлено около 70 автопроизводителей из КНР, из которых на слуху едва ли половина), отсутствие инфраструктуры запчастей, сервиса и опыта использования машин из Поднебесной являются существенными факторами, отталкивающими потенциальных покупателей. На этом фоне в интернете можно найти множество компаний и частных лиц, предлагающих за сопоставимые со стоимостью китайских машин суммы пригнать из-за рубежа привычные россиянам японские, корейские и европейские автомобили.

«Действительно, тенденция перехода клиентов к частным поставщикам имеет место быть. Это связано с тем, что вести официальный бизнес по продаже автомобилей дороже, чем просто привезти автомобиль и продавать его с парковки жилого комплекса или снять в аренду какое-то помещение.

Если ранее на такие продажи приходилось около 1% от общего объема, то сейчас объем таких продаж у серых поставщиков — порядка 80%.

Зачастую они не платят официально зарплату, ввозят автомобили через подставных физлиц, таможат с нарушениями законодательства и так далее»,— отметил в комментарии «Ъ-Review» генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Назад в 90-е?

Современный российский авторынок все больше напоминает тот, что существовал в 1990-е годы, когда страну наводнили иномарки всевозможных моделей, годов выпуска и комплектации, которые ввозились частными перекупщиками, отмечают участники рынка.

«Мы вернулись в 90-е. Рынка, который был построен западными компаниями за последние 20 лет, уже нет.

Государство должно определить свою позицию в этом вопросе на какую-то перспективу. Если позиция останется как сейчас, то последствия будут для всех негативные»,— считает господин Ольховский. В свою очередь, автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что в импорте автомобилей не через официальных дилеров нет ничего плохого. «Ввоз автомобилей по параллельному импорту — это неплохая история. У нас в стране средний возраст автомобилей — 16 лет. У нас огромное количество машин, на которых ездить вообще нельзя. Этот хлам с дороги надо, по идее, убрать, а они ездят. Поэтому, когда кто-то привозит и в эту общую массу со средним возрастом в 16 лет добавляет автомобиль в возрасте ноль, один, до пяти лет, это хорошо»,— считает эксперт.

Пессимистические прогнозы

«Если регулятор не предпримет каких-то дополнительных шагов, то доля ввезенных таким образом автомобилей будет увеличиваться, потому что зачастую хорошую машину — новую или от трех до пяти лет с минимальным пробегом — можно ввезти за относительно приемлемые деньги, за которые сейчас на рынке новых официальных автомобилей предлагают не совсем то, что люди хотят. До тех пор пока будет оставаться калитка с льготной уплатой утилизационного сбора при ввозе на конкретное физлицо для личного пользования, наверное, можно предположить, что эта история будет развиваться»,— заявил господин Кадаков.

Вместе с тем власти уже пытаются повлиять на сложившуюся ситуацию.

В начале июля глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал выведение из-под льготной ставки утилизационного сбора автомобилей мощнее 160 лошадиных сил.

В настоящее время для физических лиц, которые ввозят иномарку с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, при расчете утильсбора действуют льготные коэффициенты. «Под эти 160 сил попадут машины и 1,5 турбо, и 1,6 турбо, и 2 литра, и 2,5, то есть многое из того, что сейчас можно ввезти по льготному утилю. Потом выяснится, что у нас ввозится много автомобилей менее мощных. Значит, эту планку можно опустить»,— рассуждает господин Кадаков. Еще ранее, в сентябре 2024 года, правительство приняло постановление, предусматривающее существенную ежегодную индексацию утильсбора вплоть до 2030 года.

Рынок параллельного импорта будет сокращаться и составит примерно 5% от общего объема продаж на горизонте трех-пяти лет, прогнозируют эксперты. «В будущем наполнение моделями и брендами этого сегмента будет меняться в зависимости от выхода новых моделей у западных компаний. Но все равно ряд сегментов никогда не сократятся до нуля. Это безусловные бестселлеры: BMW X5 и X6, Mercedes-Benz G63 и S-class, Porsche Cayenne и так далее»,— уверен господин Ольховский.

С тем, что даже повышение ставок утилизационного сбора не остановит полностью альтернативный ввоз иномарок в Россию, согласен и господин Кадаков: «Как еще вы купите новый Mercedes, или новый Hyundai, или почти новую машину? Поэтому даже при высоких ставках найдутся люди, которые захотят везти, в том числе из Китая. Это может быть китайская Toyota, китайский Volkswagen и так далее».

Цена риска

Несмотря на то что сегодня есть возможность заказать из-за рубежа иномарку, не стоит забывать о рисках, с этим связанных.

В РОАД напоминают, что доля мошенников в этом сегменте очень велика.

«Главный риск при покупке иномарок у частных и юридических лиц, не являющихся официальными дилерами,— понести существенные потери. Если позиция государства станет жестче, очень большой сегмент автомобилей может оказаться вне закона. Эти автомобили прошли таможенную очистку и другие процедуры с нарушениями и исправленными документами. Мы анализировали структуру продаж автомобилей и пришли к выводу, что 85% продаж — это автомобили, которые завезены на физлиц в РФ. 15% — это юрлица. Поэтому эти 85% имеют ценовые преимущества в глазах клиентов. С одной стороны, логично, но с другой — если вы купили автомобиль в компании, то как минимум вы можете прийти в нее и при наличии проблем начать разбирательства. В другой ситуации куда можно прийти? В Telegram-канал? На какую-то парковку в жилом комплексе?» — объясняет господин Ольховский.

Еще одним подводным камнем может стать вопрос сервисного обслуживания автомобилей. Уход в 2022 году из России международных автоконцернов привел к прекращению гарантийного обслуживания их автомобилей, а также к исчезновению оригинальных запчастей и квалифицированных механиков. Если раньше условный владелец автомобиля Nissan мог приехать к официальному дилеру и провести техническое обслуживание с использованием оригинальных расходников у мастера, который был хорошо знаком с машинами этого производителя, то теперь он вынужден либо переплачивать за оригинальные запчасти и потом долго ждать их доставку, либо разбираться в широкой номенклатуре китайских аналогов, которые далеко не всегда отличаются качеством, а затем вверять свою судьбу сотрудникам сервиса, в котором мастера могут весьма приблизительно представлять себе устройство конкретной модели.

«Количество квалифицированных специалистов на рынке, к сожалению, уменьшается. Это неизбежность. Пока мы не чувствуем, что эта проблема стала влиять на безопасность эксплуатации авто, но такая ситуация вполне может к этому привести, если и далее не уделять данному вопросу достаточно времени»,— предупреждает господин Ольховский.

В свою очередь, господин Кадаков отмечает: «Да, у покупателей могут быть проблемы с поиском запчастей, но ведь и для китайских автомобилей, которые официально ввозятся, запчастей не хватает»,— отмечает эксперт.

Действительно, по статистике РОАД, у половины представленных в России брендов из КНР количество продаж в 2024 году исчисляется десятками, в лучшем случае — сотнями автомобилей. В таких условиях производителям просто невыгодно выстраивать надежную инфраструктуру запчастей и сервисного обслуживания.

В условиях падения продаж новых машин средний возраст автомобилей в России продолжает расти.

Стремление государства бороться с серым импортом иномарок понятно, но станет ли от этого на российских дорогах безопаснее — большой вопрос.

Андрей Игнатов