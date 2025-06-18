Lada выезжает на Azimut

АвтоВАЗ готовится через год поставить на конвейер в Тольятти модель Azimut — первый за практически три десятилетия новый кроссовер в линейке Lada. Автомобиль создали за три года, вложив на данном этапе более 20 млрд руб. Это позволит АвтоВАЗу выйти в сегмент, который сегодня занимает почти 70% продаж новых автомобилей РФ, но доминируют здесь китайские бренды. Дополнительно осложнить запуск может сохранение слабого спроса на новые машины.

АвтоВАЗ инвестировал в создание новой модели кроссовера Lada Azimut, презентованного в среду на ПМЭФ-2025, более 20 млрд руб., рассказал “Ъ” президент компании Максим Соколов. «Это серьезный объем, который был вложен в научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и развитие мощностей»,— пояснил топ-менеджер, уточняя, что инвестиции в проект продолжаются.

Новинка, уточняют в компании, создана российскими специалистами за три года, потребовалась разработка почти тысячи оригинальных узлов и деталей.

Кроссовер встанет на конвейер завода в Тольятти в первой половине 2026 года, уточнил “Ъ” господин Соколов, отметив, что для этого уже модернизирована линия по выпуску Lada Vesta. «Была доработка в цехах сварки, окраски, проведена дополнительная роботизация»,— рассказал топ-менеджер.

Стоимость новинки в компании не раскрывают. Как отметил Максим Соколов, Azimut будет несколько дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей Lada, но в «среднем дешевле», чем в целом по рынку.

Модель, по информации АвтоВАЗа, будет оснащаться модернизированными двигателями 1,6 и 1,8 литра, трансмиссия — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. В перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач, уточняют в компании. В АвтоВАЗе уверяют, что технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства обеспечен. Lada Azimut — переднеприводной кроссовер, и это, по оценкам экспертов, привычно для рынка. Более 50% китайских кроссоверов сейчас — с передним приводом, напоминает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Кроссоверы в январе—мае заняли 67% продаж новых легковых машин в РФ, свидетельствуют данные «Автостата».

АвтоВАЗ неминуемо столкнется с сильной конкуренцией со стороны китайских производителей, активно представляющих автомобили в сегменте кроссоверов, соглашаются опрошенные “Ъ” эксперты.

По данным «Автостата», 89,7% новых китайских легковых автомобилей, проданных в 2025 году в РФ,— это кроссоверы и внедорожники.

В число основных конкурентов в этой нише входят Chery, Haval и GAC, уточняет автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Господин Соколов в беседе с “Ъ” отметил, что компания к конкуренции готова. «Не только благодаря цене, но и по всем тактико-техническим характеристикам, по решениям в экстерьере и интерьере этот автомобиль будет конкурентоспособным на рынке»,— уверен он.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, главным фактором, определяющим популярность модели, станет цена. В случае, если стоимость действительно будет доступной, спрос на новый кроссовер Lada будет высоким, считает он. Аналогичного мнения придерживается господин Целиков. По его оценке, кроссовер может войти в топ-3 самых продаваемых моделей АвтоВАЗа после Lada Granta и Lada Vesta.

Игорь Моржаретто считает, что для успешной реализации на рынке Azimut должен стоить 1,9–2,5 млн руб.

Прогнозировать уровень продаж, на который в перспективе может выйти новинка, на падающем рынке достаточно сложно, а если снижение продолжится в следующем году — выходить с новым продуктом АвтоВАЗу будет вдвойне затруднительно, считают собеседники “Ъ”. Накануне господин Соколов заявил ТАСС о сокращении производственного плана на 2025 год с планируемых 500 тыс. машин на 20–25%.

Наталия Мирошниченко