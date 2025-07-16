«Корейцы» заводят рынок

Импорт машин из Южной Кореи в июне вырос почти в два раза. Легковых автомобилей в Россию привезли суммарно на $85 млн, пишет «РИА Новости». За последние полгода закупки увеличились в полтора раза. При этом в месячном выражении оборот плавно сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Justin Shin / Getty Images Фото: Justin Shin / Getty Images

О чем говорит такая динамика? Основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин отмечает, что предложение на рынке стало вымываться, и качественный товар найти уже тяжелее: «Корея — это рынок поддержанных автомобилей от трех до пяти лет либо новых премиальных машин. В первую очередь везут Range Rover, BMW, Mercedes, Audi, помимо, естественно, исконно корейских брендов Hyundai, Genesis, Kia. Новые автомобили сегмента до 6 млн руб. никто из Кореи не везет, потому что это не имеет никакого экономического смысла из-за высокого утилизационного сбора. Растут цены, и предложение реально становится меньше. Корейский рынок в принципе не такой большой, и интересных машин там, наверное, последние три года дефицит.

Достаточно сложно сейчас найти хороший вариант, плюс сейчас нужно проявлять особую осторожность в подборе машин из Кореи. Есть миф, что все машины оттуда приходят идеальные, но, к сожалению, нет, и авто с фатальным кузовным ремонтом сейчас тоже стали достаточно часто поступать. Плюс корейская вона достаточно волатильная. Бывают моменты, когда из Кореи перестает совсем быть интересным везти машины из-за того, что валюта дорожает».

Три года назад, по данным аналитиков, южнокорейские Kia и Hyundai занимали более одной пятой российского рынка. Обе компании приостановили свою деятельность после начала боевых действий на Украине. Сейчас, по сравнению с Европой, машины на вторичном рынке из Южной Кореи у потребителей пользуются большим спросом. Цены на самые ходовые модели могут подниматься, но тренды постоянно меняются, рассказывает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк:

«Если ввозить автомобиль на конечного потребителя, импортер имеет возможность заплатить некоммерческий утильсбор. Выгода составляет минимум 664 тыс. руб., максимум до 2 млн руб. Локально собранный в Корее и ввезенный BMW будет дешевле, чем автомобиль, ввезенный из Европы, на 7% и более. Вопрос не только в выгоде, но и в том, что сложно ввезти авто из ЕС, а из Кореи и Китая можно привезти быстро. Нас не заставляют делать на них пробеги, держать авто какое-то время после того, как поставишь его на учет. Это все экономия времени и денег.

Предложение на рынке стало вымываться, дефицит прогнозируется, потому что спрос высокий. Есть нехватка определенных моделей и брендов. В зависимости от нашего спроса в Корее могут поднять цены. Самые популярные бренды в РФ — BMW, Volkswagen и Kia. Например, появился новый Volkswagen Teramont Pro, за которым все гоняются. Была востребована Kia К5, и на них завышали цену, например, на $1 тыс. или на $5 тыс.».

По объему закупок из Южной Кореи в июне Россия с 15-го места поднялась на 12-е. Наиболее крупным импортером стали США, за прошлый месяц они приобрели автомобилей суммарно на $2,7 млрд.

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Анжела Гаплевская