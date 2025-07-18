У авторынка скрутился пробег

Объем вторичного авторынка по итогам первого полугодия показал пусть символическое, но снижение — на 0,5%, что произошло впервые в этом году. Спрос сдерживали дорогие кредиты и укрепляющийся рубль. Во втором полугодии продажи могут поддержать повышение доступности заемных средств и снижающиеся цены на подержанные машины, надеются дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом за первую половину 2025 года сократились на 0,5% год к году, до 2,73 млн штук, подсчитал «Автостат». Это первое снижение объема вторичного рынка в годовом выражении за истекшие месяцы в этом году. По итогам января—мая продажи в сегменте превышали прошлогодние на 0,8%. В июне, по данным агентства, реализовано 467,4 тыс. подержанных машин, что на 4,8% меньше, чем месяцем ранее, и на 6,4% меньше, чем в июне 2024 года. Падение рынка ускорилось: в мае продажи автомобилей с пробегом снижались на 3,7% месяц к месяцу и на 4,3% год к году.

По данным «Автостата», за июнь все десять самых популярных брендов в сегменте показали снижение продаж месяц к месяцу и год к году.

Относительно мая наибольшее падение у Lada (на 8,3%, до 115,81 тыс. штук), наименьшее — у Honda (на 1,2%, до 16,22 тыс.).

В годовом выражении в июне сильнее всего снизились продажи у Nissan (на 13,5%, до 20,55 тыс.), меньше всего — у Honda (на 2,3%).

За полугодие в плюсе остается только Lada с результатом 715,81 тыс. штук, что на 4,7% больше, чем в январе—июне 2024 года.

Наибольшее снижение отмечается у Nissan (на 8,6%, до 119,1 тыс.).

У десяти самых популярных моделей в сегменте июньские продажи оказались хуже майских и прошлогодних. Худшую динамику месяц к месяцу показала Lada 4x4 — на 10,7%, до 7,31 тыс. штук год к году, Kia Rio — на 13,2%, до 9,12 тыс. штук. За шесть месяцев год к году продажи выросли у Lada 2107 (на 7,9%, до 67,66 тыс. штук), Lada 2170 (на 0,7%, до 48,93 тыс.), Lada 4x4 (на 1,6%, до 48,11 тыс.) и Lada 2190 (на 1,1%, до 38,66 тыс.). Самое сильное падение за период у Lada 2114 — на 6,3%, до 55,38 тыс. машин.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков говорит, что июньские продажи автомобилей с пробегом в компаниях сопоставимы с майскими, а за полгода наблюдается незначительное снижение. По его словам, ослабление спроса связано с высокой ключевой ставкой, стабилизацией курсов валют, а с мая еще и с сезонным фактором. В «Рольфе» продажи подержанных машин выросли в июне на 7%. «Мы видим рост клиентской активности, который наблюдается от месяца к месяцу, это можно называть уже тенденцией»,— указывает директор департамента автомобилей с пробегом компании Вадим Черноусов.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин говорит, что в компании продажи автомобилей с пробегом в июне выросли на 6% по сравнению с прошлым месяцем. «Однако, конечно, мы наблюдаем общую стагнацию вторичного рынка в текущих экономических условиях»,— добавляет он. По словам господина Житнухина, некоторые автосалоны на этом фоне перешли на систему комиссии, минимизируя собственные риски и уменьшая объемы выкупаемых автомобилей.

По итогам 2025 года «Автостат» в базовом сценарии прогнозирует снижение продаж автомобилей с пробегом на 3% год к году, до 5,86 млн штук.

Пессимистичный сценарий предполагает сокращение рынка на 7%, до 5,62 млн подержанных машин, оптимистичный — выход на близкий к 2024 году уровень — 6,03 млн штук.

В «Рольфе» рассчитывают, что объем рынка во втором полугодии окажется выше, чем в первом. «Цены на машины с пробегом продолжают снижаться, что, безусловно, благоприятно сказывается на покупательской способности»,— говорит Вадим Черноусов. По данным «Автостата», с декабря 2024 года по конец июня средняя стоимость выставленных на продажу автомобилей с пробегом сократилась на 3,6%, до 1,42 млн руб. Снижение цен фиксируется пять месяцев подряд.

Евгений Житнухин отмечает, что к этому приводит пополнение ассортимента, в том числе за счет китайских брендов и моделей, которые регулярно не поставляются в Россию. Андрей Гришаков добавляет, что покупатели на снижение стоимости подержанных машин реагируют с достаточно большим временным интервалом. Второе полугодие, считает он, может показать стабильный рост продаж автомобилей с пробегом при снижении ключевой ставки и ослаблении рубля, но, если эти факторы не изменятся, объем рынка продолжит сокращаться.

Анатолий Костырев