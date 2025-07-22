На выдачу лицензий на выпуск спирта введен мораторий

Госдума 22 июля сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, вводящий мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта, а также на производство спирта для фармацевтических субстанций. Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем парламентского комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

8 июля текущего года Минфин предложил установить аналогичные ограничения на выдачу лицензий на производство, хранение и поставку спирта. Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в отрасли, идея моратория изначально исходила от Росалкогольтабакконтроля, который на фоне профицита существующих мощностей видел риск нелегального выпуска спирта в случае появления новых производственных линий. В январе—мае 2025 года в целом по России произведено 21,18 млн декалитров спирта, что на 13% меньше год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников алкогольного рынка.

Об этом решении было известно заранее, отраслевые компании успели подготовиться, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В целом российский рынок производства спирта состоит всего из нескольких компаний, новичков здесь давно не было, добавляет эксперт.

Кроме того, принятый Госдумой закон устанавливает новый принцип выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и реализацию таких напитков в общепите. Теперь лицензию нужно получать на каждый отдельный торговый объект или заведение. До этого одна лицензия могла действовать сразу для нескольких торговых точек.

Владимир Комаров