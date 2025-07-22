Китай подлил пива

Китай побил рекорд по поставкам пива в Россию. В июне объемы выросли почти до 5 млн л, что в полтора раза больше, чем месяцем раньше. Стоимость поставок тоже обновила максимум — примерно $4,5 млн. Рост составил 50% год к году. В первом квартале КНР обошел традиционных лидеров — Германию и Чехию, став крупнейшим импортером пива на рынке РФ. Это связывали в том числе с повышенными пошлинами на продукцию из недружественных стран. С января 2025-го они выросли в десять раз, до €1 за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

При этом главным потребителем китайского пива остается Дальний Восток, заметил руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Если иметь в виду столичный регион, то по-прежнему доля китайского пива не основная, но она чувствительно увеличилась. Многие бренды из КНР называются европейскими словами, не содержат иероглифов. Так что не бросается в глаза, что это пиво китайское. А поскольку основной потребитель не знает эти марки, отличить эту продукцию от какой-то другой просто визуально достаточно сложно.

Я думаю, что ее доля будет возрастать, потому что в Китае огромное количество пивоварен и большое число желающих экспортировать напитки, в частности, в Россию.

Пошлины, безусловно, повлияли на отечественный рынок: цены существенно изменились. Другое дело, что когда немецкое пиво на полке в магазине стоит уже более 300 руб., дополнительные 40 руб. не очень читаются, особенно среди тех, кто любит именно эти бренды».

Всего за полгода Китай поставил в Россию 20 млн л пива на $18 млн. Показатели превысили прошлогодние в полтора раза как в физическом, так и в денежном выражении. О вкусовых особенностях такой продукции рассказал журналист, автор проекта «Просто про пиво» Александр Савицкий: «В пенном из КНР как таковом нет ничего особенного. Это, по большому счету, тот же самый продукт, что выпускается по всему миру, с некоторыми нюансами по части сырья, которое есть в Азии. У таких напитков есть некоторые вкусовые особенности из-за использования большого количества риса, в отличие от классического европейского лагероварения, скажем так.

Для нас, конечно, в каком-то смысле китайское пиво является экзотикой ровно потому, что оно китайское. Но чего-то нового, удивительного, необычного потребитель там не найдет.

И продается оно все лучше и лучше из-за того, что импортных напитков, которые к нам поступали из стран ЕС, стало значительно меньше. Свято место пусто не бывает, и его начинает занимать азиатская, в частности, китайская продукция. Можно сказать, что было один-два, максимум три бренда из Поднебесной, которые знает хотя бы кто-то. Но потребитель выбирает в основном по цене. Если он видит, что стоимость какой-то бутылки или банки его устраивает, то он их и возьмет, не особо обращая внимание на производителя».

Среди европейских поставщиков на российском рынке по-прежнему лидируют Германия, Чехия и Литва. Но на фоне повышенных пошлин импорт пива из этих стран кратно сократился.

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Илья Сизов