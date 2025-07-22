Квартальная прибыль Coca-Cola выросла на 58%

Компания Coca-Cola представила результаты своей деятельности по итогам второго квартала. Общая выручка компании по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросла на 1%, до $12,6 млрд. Это оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших выручку на уровне $12,5 млрд. Выручка в пересчете на акцию ($0,87) также оказалась выше прогнозов ($0,83). Чистая прибыль составила $3,8 млрд, что на 58% больше, чем годом ранее.

Компания пояснила, что во втором квартале был отмечен рост продаж в таких регионах и странах, как Центральная Азия, Китай и Аргентина. При этом в Мексике, Индии и Таиланде продажи сократились.

Продажи собственно Coca-Cola во всем мире снизились на 1% на фоне существенного сокращения спроса в Латинской Америке, которое повлияло на общие показатели, несмотря на рост продаж в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Продажи Coca-Cola Zero выросли на 14% во всех регионах.

Продажи других газированных напитков снизились на 2% во многом из-за сокращения продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне относительно небольшого роста в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Продажи бутилированной воды остались на прежнем уровне, а спортивных напитков сократились на 3%. Продажи напитков на основе кофе выросли на 1%, в основном благодаря росту спроса в АТР.

Евгений Хвостик