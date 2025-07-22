Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. За принятие поправки проголосовали 306 человек, против — 67. Еще 22 депутата воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Размер штрафа — от 3 до 5 тыс. руб. Поправки об ответственности за поиск «заведомо экстремистских материалов» (ст. 13.53) дополняют КоАП РФ. Ответственность будет наступать в том числе за использование VPN-сервисов.

Изменения также вносят в ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). За распространение рекламы VPN-сервисов штраф для граждан составляет от 50 до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. руб., для юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что принятие закона позволит пока обойтись без полной блокировки зарубежных платформ. Он добавил, что вход в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, наказываться не будет.

Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов был внесен в октябре 2024 года группой депутатов. В первом чтении его приняли в январе этого года, во втором — 17 июля.