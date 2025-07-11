Минюст представил законопроект о введении «адвокатской монополии»

Минюст опубликовал для общественного обсуждения законопроект, вводящий в России институт «адвокатской монополии».

«Адвокатская монополия» предполагает, что право отстаивать в судах интересы граждан и организаций смогут только лица с адвокатским статусом (для его получения необходимо сдать специальный экзамен), а не любые юристы. Сейчас в России такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве.

Проект ведомства сохраняет право граждан представлять свои интересы лично. Кроме того, быть судебным представителем по-прежнему смогут близкие родственники (имеющие высшее юридическое или ученую степень), сотрудники государственных юридических бюро, патентные поверенные и др.

Предложенные Минюстом изменения не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. В случае принятия поправок новые правила вступят в силу 1 января 2028 года.

Полина Мотызлевская