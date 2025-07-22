Шадаев: первые российские базовые станции начнут использовать в 2026 году

Первая тысяча отечественных базовых станций, необходимых для приема и передачи радиосигнала, будет отгружена российским операторам связи в конце этого года. Их начнут устанавливать в начале 2026 года, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев в интервью Марине Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вот они в конце года тысяча первая базовых станций 4G и 5G ready будут отгружены всем нашим крупным российским операторам,— рассказал министр. — И со следующего года они станут ставить их на сеть».

Сейчас производством базовых станций в России занимаются компании «Иртея» (дочка МТС), «Булат» (дочка «Ростелекома»), «Спектр» (принадлежит «Ростеху») и Yadro. В июне на Петербургском международном экономическом форуме глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял о перезапуске проекта по созданию российских базовых станций 4G.

До 2022 года основу сетей составляли базовые станции от Nokia, Ericsson и китайских компаний. В 2024 году «Иртея» разработала базовые станции для сетей 4G и 5G.