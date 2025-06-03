Чемезов анонсировал запуск производства базовых станций 4G в этом году

Проект по созданию оборудования для беспроводных сетей 4G перезапущен в формате частно-государственного партнерства с компанией «Нацспектр», заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, в проект инвестировали около 1 млрд руб. частных внебюджетных средств. Серийное производство базовых станций планируется начать в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Чемезов рассказал, что в проекте также участвуют структуры гендиректора инвесткомпании «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова (бывший зампредседателя правления СИБУРа). Он заверил, что в работе новой компании используют уже накопленные наработки и опыт «Спектра».

«Есть очень хорошие результаты, но пока обойдусь без подробностей. Скажу только, что серийное производство базовых станций планируется запустить уже в этом году в ОЭЗ "Технополис Москва"»,— сказал Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2025 (цитата по ТАСС).

Он добавил, что предприятия «Ростеха» будут вовлечены в производственный процесс, в локализацию и внедрение отечественных компонентов. Информацию о закрытии проекта по созданию базовых станций 4G он назвал неправдой.

В конце мая «Ъ» стало известно, что финансирование разработки базовых станций 4G компании «Спектр» приостановили вслед за отказом от создания базовых станций 5G. Проект планировали профинансировать на 566 млн руб. из бюджета, и, по данным «Ъ», новые средства на разработку теперь выделять не планируется. Общее госфинансирование дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года, как сообщал «Ъ», сокращено с 46,5 млрд до 20,3 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «У базовых станций сократился госбюджет».