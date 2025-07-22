Силовики пришли с обысками в Михайловский театр по делу о растрате

Утром 22 июля сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России пришли с обысками в Михайловский театр. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Подробности на текущий момент уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По всей вероятности, обыски связаны с художественным руководителем Михайловского театра и гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом. Следственный комитет предъявил бизнесмену и деятелю культуры обвинения в растрате.

Господину Кехману вменяют превышение сметы по трем договорам подряда. Деньги должны были быть потрачены на реконструкцию сцены МХАТ. Сейчас худрук Михайловского театра находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Кехман имеет долги по неоплаченным кредитам на 17,8 млрд рублей.

Андрей Маркелов