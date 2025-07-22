Huawei упрочил лидерство на рынке смартфонов Китая

Китайский рынок смартфонов по итогам второго квартала сократился на 2,4%, следует из предварительного отчета аналитической компании Counterpoint. А лидером продаж остался Huawei, чья рыночная доля выросла за прошедший год с 15% до 18,1%.

Huawei — один из немногих производителей, которому удалось нарастить продажи во втором квартале, причем сразу на 17,6% по сравнению с прошлым годом. Как отмечается в докладе, этот рост обусловлен в первую очередь хорошим спросом на среднебюджетную линейку смартфонов Nova 14, а также значительными скидками на флагманские модели бренда.

Помимо Huawei среди лидеров на китайском рынке нарастить продажи смогла только Xiaomi — на 4%. А ее рыночная доля выросла за год с 14,7% до 15,7%. Правда, по этому показателю производитель занимает лишь четвертое место в Китае. На втором месте вслед за Huawei располагается Vivo (падение рыночной доли с 19% до 18%), а на третьем — Oppo (с 16,4% до 16,2%). Замыкает пятерку лидеров Apple, чьи продажи во втором квартале сократились на 1,6%, а рыночная доля составляет 14,4%.

Как Huawei впервые догнала Apple по выручке от продаж смарт-часов в России — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц