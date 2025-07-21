Растет как по часам

В первом полугодии 2025 года китайская Huawei сравнялась с американской Apple по выручке в РФ от продаж смарт-часов и фитнес-браслетов. По продажам в натуральном выражении азиатский вендор уже является лидером. Участники рынка связывают это с маркетинговой активностью Huawei в РФ в последние несколько лет, а также с более широким ассортиментом в сравнении с Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2025 года китайская Huawei впервые сравнялась по выручке с Apple в сегменте носимых устройств (умные часы и фитнес-браслеты), рассказали “Ъ” в «М.Видео-Эльдорадо»: у обеих компаний по 25% рынка в деньгах. В натуральном выражении Huawei заняла второе место после устройств Unbranded (без бренда, 37%). Всего с января по июнь было продано 3,4 млн устройств на сумму 23,5 млрд руб., сообщил представитель ритейлера. «Большая доля продаж моделей без бренда в количественном выражении отражает спрос на максимально доступные решения, особенно со стороны новых пользователей»,— подчеркивает руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании Никита Толпыгин.

В МТС привели аналогичные цифры, однако добавили, что в натуральном выражении год к году сам рынок сократился на 9%, в денежном — на 4%, а средняя цена устройств увеличилась на 6%, до 7,1 тыс. руб.

«Huawei продемонстрировал самый высокий рост: по количеству проданных устройств бренд нарастил долю на 5 п. п., до 18%, и теперь занимает третье место. На первом и втором местах расположились малоизвестные китайские бренды (37%) и Xiaomi (20%)»,— говорит представитель МТС. В Huawei отказались от комментариев.

Как сообщал “Ъ”, доля контрафактных смарт-часов, продаваемых через маркетплейсы, по итогам 2023 года составила 69%, чаще всего подделывались Apple, Samsung и Xiaomi (см. “Ъ” от 17 июля 2023 года). Спустя год количество реализованной контрафактной продукции сократилось в среднем на 10% (см. “Ъ” от 17 июня).

Круг пользователей более дорогостоящих продуктов на iOS уже сформирован, к тому же в России не работает ряд функций устройств Apple, говорит представитель «Марвел-Дистрибуции».

По его словам, это приводит к тому, что в натуральном выражении продажи гаджетов Apple уступают другим, более доступным брендам, но в то же время имеют большую долю в денежном. «У Huawei более обширная линейка часов в разных ценовых сегментах: от недорогих устройств за 4 тыс. руб. до флагманских гаджетов по 45–50 тыс. руб., благодаря этому бренд покрывает широкий спектр аудитории»,— отмечает он.

С оценками «М.Видео-Эльдорадо» и МТС согласна руководитель направления «Аксессуары» дистрибутора электроники diHouse Ольга Полоновская. По ее словам, Huawei предлагает российским пользователям качественный и привлекательный внешне продукт, активно инвестирует в продвижение его на рынке и «держит под контролем все активности». Другой собеседник “Ъ” на рынке электроники подчеркивает, что после ухода из РФ Apple прекратила рекламную активность в России, в то время как Huawei, наоборот, ее нарастила: «В связи с этим можно сказать, что при текущей ситуации российские потребители предпочтут перейти на Android-устройства».

С ним согласен и представитель «Марвел-Дистрибуции»: Huawei на протяжении последних лет без остановки проводит рекламные кампании в РФ, акции, распродажи, ведет сотрудничество с популярными блогерами, а также развивает сеть монобрендовых магазинов. «В ближайшее время тенденция сохранится, доля Apple останется на том же уровне за счет лояльной бренду аудитории, но Huawei продолжит завоевывать долю российского рынка»,— уточняет он, добавляя, что к концу года китайский производитель обгонит Apple на 1–2% по продажам в деньгах и увеличит отрыв в штуках от других компаний.

Тимофей Корнев