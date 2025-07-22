Ким подтвердила назначение экс-зампреда ВТБ главой Вайлдберриз-банка

Бывший зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Георгий Горшков займет пост председателя правления Вайлдберриз-банка после получения согласования от Центробанка. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким. О предстоящем назначении накануне узнал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Горшков

Фото: Пресс-служба ВТБ Георгий Горшков

Фото: Пресс-служба ВТБ

Основательница Wildberries уточнила, что господин Горшков займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ и будет курировать Вайлдберриз-банк. Кроме того, в его обязанности будет входить развитие банковских продуктов и финтех-сервисов для b2c- и b2b-сегментов.

Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ 24, Лето-банка (с 2016 года — Почта-банк). Вплоть до мая 2025 года курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности зампреда правления.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «"Вайлдберриз" пошла ва-банк».