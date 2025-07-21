«Вайлдберриз» пошла ва-банк

Как стало известно “Ъ”, бывший зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Георгий Горшков, курировавший розницу, после согласования в Банке России может занять пост главы правления Вайлдберриз-банка. Эксперты отмечают, что этот шаг является очевидным сигналом, что «Вайлдберриз» серьезно настроена развивать банковское направление. Но предупреждают, что бизнес по обслуживанию маркетплейсов существенно отличается от бизнеса классических банков и на его построение потребуется много времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Горшков на ПМЭФ-2024

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Георгий Горшков на ПМЭФ-2024

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в «Вайлдберриз», Георгий Горшков 14 июля назначен на должность руководителя финтех-направления РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ), в рамках которого группа развивает финансовые сервисы для продавцов и покупателей в России и странах присутствия.

После согласования его кандидатуры Банком России господин Горшков займет пост председателя правления Вайлдберриз-банка.

«Основными задачами Георгия Горшкова в новой должности станут определение долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, курирование деятельности Вайлдберриз-банка, поиск новых ниш бизнеса, дальнейшее развитие финтех-сервисов для b2c- и b2b-сегментов, развитие банковских продуктов, повышение качества и удобства финансовых услуг»,— сообщили в компании. Там также отметили, что для пользователей платформы уже предоставляется широкий спектр финтех-решений, в том числе кредиты и рассрочки, страховки, расчетные и накопительные счета, банковские карты, сервисы «WB Кошелек» и WB Pay и другие продукты.

Как рассказал “Ъ” Георгий Горшков, сектор e-commerce сейчас активно развивается и расширяется, объединяя в себе маркетплейсы, курьерские службы, финансовые системы, бизнес-услуги и маркетинг. «Для меня возглавить финтех РВБ — это одновременно и очень интересная профессиональная задача, и личный вызов»,— рассказал он.

Георгий Горшков в разные годы входил в правления банка ВТБ 24, Лето-банка (с 2016 года — Почта-банк). Вплоть до мая 2025 года курировал розничный бизнес банка ВТБ в должности зампреда правления. Также Георгий Горшков был членом советов директоров Росбанка, «ВТБ Пенсионный фонд», страховой компании «Росгосстрах», Национальной системы платежных карт (НСПК).

Капитал Вайлдберриз-банка с начала 2024 года увеличился почти в 56 раз и достиг 31 млрд руб. При этом на 1 июня ни кредитов физлиц, ни депозитов, согласно отчетности, у кредитной организации нет. Объем кредитов корпоративным клиентам составил 11 млрд руб.

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Вместе с тем банки других маркетплейсов уже начали активно развивать розничные услуги. Яндекс-банк, по данным на 1 июня, находился на 16-м месте по объему депозитов (121,8 млрд руб.) и на 28-м месте по кредитам физлиц (75 млрд руб.), при этом объем вкладов за год у него вырос более чем на 40%, а кредитов — более чем на 35%. Озон-банк начал заметно наращивать объем вкладов в конце прошлого года, и с декабря их объем держится в районе 20 млрд руб. Кредитование физлиц банк развернул недавно — и если на 1 апреля 2025 года его розничный портфель оценивался в 145 млн руб., то на 1 июня — уже 1,4 млрд руб.

При этом эксперты отмечают, что назначение Георгия Горшкова — это явный сигнал, что «Вайлдберриз» всерьез настроена развивать банковское направление.

Тем более что банки маркетплейсов явно двигаются в сторону большей универсальности. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег Виктора Достова, функционально происходит медленное расширение — «от платежных кошельков к кредитам, депозитам и в перспективе к более сложным продуктам, например, инвестиционным». Однако эти кредитные организации еще далеки от классических кредитных банков. Как отмечал в интервью “Ъ” первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, пока у экосистемных банков нет зарплатных клиентов и доход на одного клиента явно меньше, чем у классических банков (см. “Ъ” от 14 июля).

Вместе с тем ряд экспертов считают стремление банков маркетплейсов к универсальности преждевременным. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, все маркетплейсы, которые создали себе банки, «изначально ориентировали их на удовлетворение нужд своих клиентов» — селлеров и покупателей, поскольку знают, какие продукты и сервисы им нужны и что не могут дать маркетплейсам классические банки. «У них также нет корпоративного сегмента с его преимуществом низкой утилизации капитала»,— отмечал господин Пьянов.

Максим Буйлов