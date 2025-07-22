ТАСС: у брянского вице-губернатора идет обыск по делу о фортификациях

У вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернов, Коммерсантъ Фото: Александр Чернов, Коммерсантъ

По информации агентства, сотрудники ФСБ и МВД проводят следственные действия «в рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье».

Обыски начались рано утром по месту жительства чиновника и на рабочем месте, добавил источник ТАСС. Официально правоохранители информацию пока не комментировали.