Чем известен вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

22 июля задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко. Оперативные мероприятия проводились по делу об укреплениях на границе. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

Фото: Страница Вице-губернатора Брянской области во «ВКонтакте» Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко

Фото: Страница Вице-губернатора Брянской области во «ВКонтакте»

Симоненко Николай Кириллович родился в 1959 году в селе Глинное Клинцовского района Брянской области. Окончил Брянский сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов (1980), Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия» (1986). Кандидат сельскохозяйственных наук.

Работал в совхозе «Глинное» заведующим машинным двором, главным агрономом, директором совхоза. С 1997 по 2003 год избирался главой Гордеевского района. С 2003 года работал заместителем главы администрации Брянской области по сельскому хозяйству, с 2006-го — замгубернатора Брянской области по вопросам АПК и природопользования.

В 2009 году арестован по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, был причастен к незаконной передаче за явно заниженную цену более 3 тыс. га федеральной земли. Сумма причиненного государству ущерба оценивалась в 60 млн руб. В ходе следствия сумма ущерба выросла почти до 200 млн руб.

В ноябре 2010 года Останкинский суд Москвы освободил Николая Симоненко из-под стражи под залог в 1 млн руб., через год дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Был восстановлен в должности замгубернатора Брянской области, кроме того, взыскал с государства компенсацию в размере 4 млн руб. (компенсация зарплаты 1,46 млн руб. и 2,5 млн руб. на возмещение услуг адвоката).

В 2017 году стал управляющим ООО «Дорожно-строительная техника импорт-экспорт», в том же году возглавил ООО «Брасовский машзавод». В 2021 году вновь назначен замгубернатора Брянской области, курирует работу департамента строительства.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.