Стивен Сигал покинул один из последних своих проектов в России

Актер Стивен Сигал 17 июля ушел с должности гендиректора ООО «Пять элементов», передав полномочия Владиславу Казаку из «Водстроя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компания, созданная в 2023 году, изначально принадлежала Сигалу и его сыну, но в апреле 2024 года перешла под контроль Игоря Качарина, связанного с гидротехническими проектами в России и за рубежом.

После этого у Сигала осталась лишь доля в «Горки холдинг компани», которая получила землю в Подмосковье для строительства центра единоборств. Эксперты связывают его уход с рисками из-за санкций: американским гражданам запрещены новые инвестиции в РФ под угрозой штрафов и тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стивен Сигал уклонился от элементов».