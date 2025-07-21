Польша готовит для жителей руководство на случай войны
Польша разрабатывает для жителей список действий на случай войны или стихийного бедствия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.
Цель создания такого руководства — укрепление национальной безопасности и попытка сократить последствия в случае распространения угроз в регионе, включая конфликт на Украине. Список состоит из 40 страниц и включает советы по получению питьевой воды, действиям в случае воздушных атак или отключения электроэнергии, а также по поиску бомбоубежищ.
Это первая за несколько десятилетий попытка польских властей по информированию населения на случай войны, пишет агентство. Ожидается, что руководство опубликуют в интернете в сентябре на польском языке, а позже переведут еще на английский, украинский и шрифт Брайля. Печатные экземпляры власти отправят всем жителям страны.
В ноябре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что угроза глобальной войны «серьезна и реальна». По его мнению, наибольший риск создают боевые действия на Украине. Также в марте этого года МВД страны рекомендовало гражданам сделать запасы выживания в течение трех кризисных дней в случае начала войны.