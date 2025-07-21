«Металлоинвест» разместил трехлетние флоатеры на 55 млрд рублей

Группа «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, сообщила о закрытии книги заявок по размещению трехлетних биржевых облигаций на сумму 55 млрд руб. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», МКБ, Совкомбанк, Локо-банк, БКС КИБ, «Велес Капитал».

Первоначальный объем размещения был установлен в размере от 20 млрд руб., а ориентир купона — ключевая ставка (КС) плюс 225 базисных пунктов (б. п.). Однако в ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превысил итоговый объем выпуска более чем в два раза, что позволило снизить ставку купона до уровня КС+165 б. п.

Размещенный объем оказался рекордным для компании. При этом, как отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, «установлен минимальный спред к ключевой ставке на сроке три года среди рыночных корпоративных выпусков с плавающей ставкой в 2025 году, что дает новый ориентир всему рынку».

Техническое размещение облигаций на Московской бирже планируется 28 июля.

Отдел финансов