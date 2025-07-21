ВС удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Российский общенародный союз»

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии Сергея Бабурина «Российский общенародный союз». Об этом в пресс-службе суда сообщили «РИА Новостям».

Иск был подан 1 июля. Минюст аргументировал свое решение тем, что партия не участвовала в выборах семь лет подряд после президентских выборов 2018 года. При этом партия подавала документы на участие в думских выборах 2021 года, однако не была зарегистрирована.

«Российский общенародный союз» был создан в 1991 году. Изначально союз существовал как общественно-политическое движение, с 2011 года — как партия. Идеология РОС — консервативная. Трижды получала представительство в Госдуме — со II по IV созыв.

Подробнее о ликвидации партии — в материале «Игра на выбивание».