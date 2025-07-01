Игра на выбивание

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации партии «Российский общенародный союз» (РОС). Ее основатель известный в 1990-х годах политик Сергей Бабурин уверен, что РОС хотят устранить по политическим причинам, хотя и признает, что партия в последние годы почти не участвовала в выборах. Последней крупной кампанией для РОС были выборы президента-2018, на которых был зарегистрирован господин Бабурин. В тех же выборах участвовал и кандидат от партии «Гражданская инициатива», ликвидированной по аналогичным основаниям в середине июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году Сергей Бабурин принес в ЦИК подписи в свою поддержку, но от участия в выборах президента отказался

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости В 2024 году Сергей Бабурин принес в ЦИК подписи в свою поддержку, но от участия в выборах президента отказался

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

О том, что Минюст решил ликвидировать партию Сергея Бабурина, стало известно в минувшие выходные. Как следует из карточки дела, размещенной на сайте Верховного суда, заседание по иску ведомства пройдет 21 июля.

Сергей Бабурин заверил “Ъ”, что РОС намерен побороться за свое право на жизнь и в данный момент готовит ответ на исковые требования. По мнению политика, претензии к партии связаны с тем, что РОС является «реальной политической силой». Эту позицию разделяет и зампред партии Игорь Соболев, который в своем комментарии для сайта РОС заявил, что «определенным силам во власти не по зубам такого рода конкуренты в честной борьбе».

При этом господин Бабурин не отрицает, что претензии к электоральной активности его партии во многом обоснованны: «Трудно спорить с тем, что мы неактивно участвовали в выборах». В то же время он настаивает, что РОС к избирательным кампаниям просто не допускали и «не давали даже проиграть». На вопрос “Ъ” о том, на каких юридических аргументах будет выстраиваться защита партии в суде, ее лидер отвечать не стал.

Партия РОС была зарегистрирована в 2012 году на базе одноименного движения, которое еще в 1991 году создал и возглавил юрист Сергей Бабурин. В 1990–1993 годах он был народным депутатом и членом Верховного совета России, где зарекомендовал себя как один из самых активных противников президента Бориса Ельцина и его политического курса. Позже господин Бабурин трижды избирался в Госдуму, а во втором и четвертом созывах занимал пост зампреда нижней палаты.

Согласно ст. 37 закона о партиях, партия подлежит ликвидации, если в течение семи лет не участвует в минимально необходимом числе избирательных кампаний. Причем участием в данном случае считается не просто выдвижение кандидатов, а именно их регистрация и присутствие в бюллетенях. Как убедился “Ъ”, проанализировав данные Центризбиркома (ЦИК), РОС в последние семь лет эти требования, скорее всего, не выполнял.

Последней результативной федеральной кампанией, с которой Минюст и начал свой отсчет, были выборы президента-2018, на которых РОС выдвинул и зарегистрировал Сергея Бабурина (он занял последнее, восьмое место, набрав 0,65% голосов). Однако в последующие семь лет партия до установленных нормативов явно не дотягивала. Например, в этот период от нее не было зарегистрировано ни одного кандидата в губернаторы (по закону нужно «отметиться» как минимум в 9 регионах) или в депутаты региональных парламентов (18 регионов). На уровне региональных столиц РОС ограничился двумя «участиями»: в 2019 году он смог зарегистрировать своих кандидатов в депутаты Тульской гордумы и в мэры Новосибирска. Выдвиженцев на этих выборах у партии было, конечно, больше, но, даже если бы все они были зарегистрированы, в минимальные нормативы РОС все равно бы не вписался.

Суммарные сведения об участии партий в муниципальных кампаниях более низкого уровня ЦИК не публикует. Но, как показывает практика, выполнить требование закона о регистрации кандидатов на местных выборах как минимум в половине субъектов РФ непросто даже парламентским партиям, имеющим право регистрировать своих выдвиженцев без сбора подписей.

Напомним, что президентские выборы-2018 стали «нулевой точкой» и для партии «Гражданская инициатива», ликвидированной Верховным судом по иску Минюста 17 июня. В ходе разбирательства партийцы пытались апеллировать к тому, что их кандидат Борис Надеждин на выборах президента-2024 собрал необходимое число подписей, но не был зарегистрирован ЦИКом. Однако суд согласился с позицией Минюста. Кстати, в той кампании пытался поучаствовать и Сергей Бабурин, который тоже принес в ЦИК подписи в свою поддержку, но сразу после этого снялся с выборов, призвав поддержать Владимира Путина.

Божена Иванова