Посол РФ в Италии: отмена концерта Гергиева может подорвать авторитет Рима
Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что отмененный концерт российского дирижера Валерия Гергиева может существенно повлиять на авторитет Рима. По его словам, Италия подчиняет свою культурную политику украинским мигрантам-оппозиционерам.
Валерий Гергиев
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции»,— написал господин Парамонов Telegram-канале.
Сегодня руководство Королевского дворца в Казерте отменило симфонический концерт под управлением господина Гергиева. С критикой предстоящего концерта, в частности, выступал министр культуры Италии Алессандро Джули.