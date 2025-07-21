В Италии отменили концерт дирижера Валерия Гергиева

Администрация Королевского дворца в итальянском Казерте, где 27 июля должен был выступить российский дирижер Валерий Гергиев, сообщила об отмене мероприятия, пишет ANSA. С критикой предстоящего концерта выступал министр культуры Италии Алессандро Джули. Как уточняет агентство, готовившийся концерт дирижера вызвал «бурную полемику и опасения возможных протестов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гергиев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Валерий Гергиев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валерий Гергиев — художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, директор Большого театра. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе президентских кампаний. В марте 2014 года был в числе деятелей культуры, подписавших письмо «в поддержку позиции президента по Украине и Крыму».

После начала российской военной операции на Украине сотрудничество с Гергиевым прекратили миланский театр «Ла Скала», концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, Баварская государственная опера и Роттердамский филармонический оркестр. МИД Латвии внес российского дирижера в список нежелательных деятелей культуры. В июне 2025 года Гергиев попал под санкции Канады.