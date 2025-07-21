В Кремле не стали раскрывать подробности третьего раунда переговоров с Украиной
Кремль проинформирует о третьем раунде российско-украинских переговоров, как только появится понимание по датам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он не уточнил деталей, но подчеркнул, что российская сторона выступает за продолжение переговоров.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вы знаете, мы выступаем за проведение третьего раунда,— сказал господин Песков.— Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем».
Утром в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце текущей недели. До этого в турецкой версии издания Independent появилась информация, что делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.
19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что переговорную динамику надо увеличивать. Он также призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины.
Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова продолжить диалог после 22 июня.