В Кремле не стали раскрывать подробности третьего раунда переговоров с Украиной

Кремль проинформирует о третьем раунде российско-украинских переговоров, как только появится понимание по датам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он не уточнил деталей, но подчеркнул, что российская сторона выступает за продолжение переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы знаете, мы выступаем за проведение третьего раунда,— сказал господин Песков.— Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем».

Утром в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце текущей недели. До этого в турецкой версии издания Independent появилась информация, что делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что переговорную динамику надо увеличивать. Он также призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины.

Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова продолжить диалог после 22 июня.

Анастасия Домбицкая