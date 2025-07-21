Песков о сложном периоде с Азербайджаном и диаметрально разных взглядах с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о готовящемся иске к России в связи с крушением самолета AZAL. Он также пообещал, что в Кремле сразу сообщат новую дату переговоров с Украиной, и допустил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Журналист Павел Зарубин (слева) и Дмитрий Песков на Магнитогорском металлургическом комбинате
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О конфликте с Азербайджаном
- Если Азербайджан решит подать в суд на Москву, это право Азербайджана.
- Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолета AZAL в казахстанском Актау.
- В отношениях Москвы и Баку настал сложный период, в Кремле надеются, что он пройдет.
- Представители азербайджанской диаспоры, которые нарушают российские законы, преследуются по закону.
- России очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.
О переговорах с Украиной
- России и Украине предстоит большая дипломатическая работа по согласованию позиций по мирному урегулированию.
- В текущих проектах меморандумов России и Украины изложены диаметрально противоположные взгляды.
- У России нет никаких изменений в переговорной группе.
- Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров.
- Как только окончательно будет понимание по датам, Кремль сразу проинформирует.
О встрече Путина и Трампа в Китае
- Путин готовится к поездке в Китай,. Если там будет и Трамп, не исключено обсуждение вопроса о встрече двух лидеров.