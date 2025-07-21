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Коммерсантъ FM
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Песков о сложном периоде с Азербайджаном и диаметрально разных взглядах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о готовящемся иске к России в связи с крушением самолета AZAL. Он также пообещал, что в Кремле сразу сообщат новую дату переговоров с Украиной, и допустил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Журналист Павел Зарубин (слева) и Дмитрий Песков на Магнитогорском металлургическом комбинате

Журналист Павел Зарубин (слева) и Дмитрий Песков на Магнитогорском металлургическом комбинате

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналист Павел Зарубин (слева) и Дмитрий Песков на Магнитогорском металлургическом комбинате

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте с Азербайджаном

  • Если Азербайджан решит подать в суд на Москву, это право Азербайджана.
  • Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолета AZAL в казахстанском Актау.
  • В отношениях Москвы и Баку настал сложный период, в Кремле надеются, что он пройдет.
  • Представители азербайджанской диаспоры, которые нарушают российские законы, преследуются по закону.
  • России очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.

О переговорах с Украиной

  • России и Украине предстоит большая дипломатическая работа по согласованию позиций по мирному урегулированию.
  • В текущих проектах меморандумов России и Украины изложены диаметрально противоположные взгляды.
  • У России нет никаких изменений в переговорной группе.
  • Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров.
  • Как только окончательно будет понимание по датам, Кремль сразу проинформирует.

О встрече Путина и Трампа в Китае

  • Путин готовится к поездке в Китай,. Если там будет и Трамп, не исключено обсуждение вопроса о встрече двух лидеров.

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