Песков о сложном периоде с Азербайджаном и диаметрально разных взглядах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о готовящемся иске к России в связи с крушением самолета AZAL. Он также пообещал, что в Кремле сразу сообщат новую дату переговоров с Украиной, и допустил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Павел Зарубин (слева) и Дмитрий Песков на Магнитогорском металлургическом комбинате

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Журналист Павел Зарубин (слева) и Дмитрий Песков на Магнитогорском металлургическом комбинате

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте с Азербайджаном

Если Азербайджан решит подать в суд на Москву, это право Азербайджана.

Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолета AZAL в казахстанском Актау.

В отношениях Москвы и Баку настал сложный период, в Кремле надеются, что он пройдет.

Представители азербайджанской диаспоры, которые нарушают российские законы, преследуются по закону.

России очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских.

О переговорах с Украиной

России и Украине предстоит большая дипломатическая работа по согласованию позиций по мирному урегулированию.

В текущих проектах меморандумов России и Украины изложены диаметрально противоположные взгляды.

У России нет никаких изменений в переговорной группе.

Россия выступает за проведение третьего раунда переговоров.

Как только окончательно будет понимание по датам, Кремль сразу проинформирует.

О встрече Путина и Трампа в Китае