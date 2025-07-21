Бывшего воронежского министра предпринимательства оставили под стражей

Воронежский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма области Геннадия Швыркова на его заключение под стражу по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, решение о его аресте в СИЗО на месяц оставлено в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Геннадий Швырков на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ задержали господина Швыркова 8 июля. В этот же день правительство Воронежской области сообщило о его увольнении с поста министра, который он занимал почти год. 9 июля Центральный райсуд заключил господина Швыркова под стражу.

По данным «Ъ-Черноземье», экс-чиновнику вменяют в вину махинации с выплатами добровольцам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции. Описанные в деле эпизоды могли касаться обстоятельств его работы на посту главы администрации Семилукского района, которым он руководил в 2018–2024 годах. Ущерб оценивается на сумму 4,8 млн руб. Помимо господина Швыркова по делу были задержаны двое семилукских чиновников — бывший руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.

Сергей Толмачев