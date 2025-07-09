Бывшего воронежского министра предпринимательства заключили под стражу

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство УФСБ и заключил под стражу бывшего министра предпринимательства региона Геннадия Швыркова. Мера пресечения будет действовать до 9 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Геннадий Швырков

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Ходатайство следствия рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что господину Швыркову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Пока он является подозреваемым. По данным «Ъ-Черноземье», ему вменяют махинации с выплатами добровольцам, которые заключили контракты на участие в специальной военной операции.

Перед заседанием Геннадий Швырков рассказал, что его задержали вчера, 8 июля. За день до этого он написал заявление об увольнении с поста министра. В процессе самого заседания подозреваемый просил не заключать его под стражу.

После решения суда господин Швырков сказал, что его арест в СИЗО был ожидаемым, и отказался от комментариев, выразив надежду, что следствие разберется во всем.

Сергей Толмачев