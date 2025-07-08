В Воронежской области ушел в отставку министр предпринимательства

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении Геннадия Швыркова от должности министра предпринимательства, торговли и туризма. Полномочия чиновника прекращены с 8 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Геннадий Швырков (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Швырков досрочно покидает пост по собственному желанию. Имя его преемника не разглашается.

Геннадию Швыркову 53 года. Он родился в поселке Добринка Липецкой области. В 1994 году окончил юрфак Воронежского госуниверситета по специальности «Правоведение». Карьеру в органах власти начал с должности помощника председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Новгородской области, которую занимал в марте-июне 2011 года. Через три года перешел на работу в мэрию Воронежа, став первым замглавы управы Ленинского района. С декабря 2014 года по март 2015-го исполнял обязанности руководителя управы, затем был утвержден на этом посту, занимал его до сентября 2016 года. С октября того же года по февраль 2017-го господин Швырков работал заместителем министра — директором департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

В Воронежскую область он вернулся в январе 2018 года, заняв должность замглавы Семилукского района. В марте возглавил муниципалитет и руководил им до августа 2024 года. Чуть меньше года назад Геннадий Швырков сменил на посту воронежского министра предпринимательства Сергея Корчевникова. Семилукским районом с сентября 2024-го руководит бывший глава департамента ЖКХ и энергетики региона Максим Зацепин.

Алина Морозова