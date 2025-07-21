Дальнобойщики выбирают Wink

Для водителей автотехники КАМАЗ нового поколения (К5) в бортовой информационной системе (БИС) появились приложения одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Водители в пути могут слушать любимые композиции в сервисе «Wink Музыка» или аудиокниги в «Wink Книги», а на отдыхе смотреть ТВ, кино и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink.

Фото: пресс-службы ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink:

«Мы рады старту сотрудничества с крупнейшим российским производителем грузовых и специальных автомобилей КАМАЗ — этот бренд известен всему миру благодаря надежности и высокой эффективности своей продукции. Музыка, книги, кино и сериалы от Wink станут отличными попутчиками для водителей как в дороге, так и на отдыхе. Всеми тремя сервисами можно пользоваться с единого аккаунта в привычном для водителя интерфейсе БИС, никаких дополнительных устройств подключать не надо. В библиотеке Wink каждый обязательно найдет для себя контент под ситуацию и настроение из миллионов музыкальных треков и десятков тысяч фильмов, сериалов и книг. С контентом Wink дорога будет легкой».

В магазине приложений БИС КАМАЗ уже доступны три приложения:

«Wink Музыка и Подкасты онлайн» — это свыше 70 млн музыкальных композиций российских и зарубежных исполнителей в высоком качестве, а также полезные подкасты на самые разные темы — саморазвитие, здоровье, наука и многое другое;

«Wink Книги» — это тысячи аудиокниг различных жанров (русская и зарубежная классика, нон-фикшн, фантастика, триллеры, детективы), удобный поиск и возможность загрузки книг позволяют их слушать во время пути даже при отсутствии интернета;

«Wink — ТВ, фильмы, сериалы» — это более 300 эфирных и тематических телеканалов, а также свыше 80 000 кинофильмов, сериалов и мультфильмов самых разных жанров без рекламы, включая более 50 проектов линейки Wink Originals с такими хитами, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Ландыши. Такая нежная любовь», «ГДР» и другие.

Водители получают доступ к качественному контенту Wink на всех устройствах с одной учетной записью. Чтобы пользоваться контентом в КАМАЗе достаточно зайти в приложения от Wink в БИС под своим привычным аккаунтом. Можно начать смотреть фильм или телешоу дома, а продолжить просмотр с того же места на экране БИС КАМАЗ во время перерыва или отдыха.

* * * Wink.ru — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы). Объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (80 000 позиций). Wink.ru выпускает оригинальные сериалы-события для самой разной аудитории. В линейке Wink Originals более 50 проектов, среди которых такие хиты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «ГДР», «Балет», «Библиотекарь», «Плакса», «Чистые», «Любопытная Варвара» и другие. В 2025 году Wink.ru представил сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Челюскин. Первые», «Между нами химия», «ВИА “Васильки”», «Фишер. Затмение», «Доктор Вера» и готовит премьеры других проектов. Wink.ru — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Т2.

** * ПАО «КАМАЗ» — крупнейший производитель грузовой авто- и спецтехники России, постоянно совершенствующий свою продукцию как в области безопасности, эффективности, экологичности, так и в области повышения эргономики и комфорта для водителей во время работы и отдыха.

*** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане