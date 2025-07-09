Гигантская гостиница появится у Балтийского вокзала вместо здания «Подъемтрансмаша»

ООО «Класс» построит на месте одного из зданий «Подъемтрансмаша» напротив Балтийского вокзала гостиницу с номерным фондом около тысячи номеров, сообщает «Деловой Петербург». По словам экспертов, отель площадью 37,3 тыс. кв. м может получить три или четыре звезды.

Владельцами общества с ограниченной ответственностью, согласно данным «Контур.Фокус», являются Эдуард Кроо и Владимир Куковицкий. Эксперты предполагают, что проект строительства после получения всех согласований продадут профильному девелоперу.

Разрешения на строительство у «Класса» пока нет, однако проект согласовала Градостроительная комиссия. Последняя потребовала передать в собственность города 5,1 тыс. кв. м. для нужд программы «Серебряный возраст».

Потенциальная гостиница на набережной Обводного канала, 118а лит. Ж станет одной из самых больших в своем сегменте. Для сравнения, гостиница Svet на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева, которую планируют открыть в этом году, имеет площадь 36,8 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «Главстрой СПб» займется строительством торгового комплекса «Ю’Молл» в жилом комплексе «Юнтолово» на северо-западе Петербурга.

Андрей Маркелов