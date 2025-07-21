Дептранс предупредил о задержках наземного транспорта в Москве из-за ливня

В Москве из-за непогоды возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщил столичный департамент транспорта. Некоторые маршруты также могут быть оперативно изменены. В городе сегодня может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что за понедельник на Москву обрушится как минимум около 15 л дождевой воды на 1 кв. м, по области — местами до 20–25 мм осадков при месячной норме 84 мм. «За сутки суммарно в осадкомер мегаполиса попадет 33 мм или почти 40% от месячной нормы... Температура воздуха днем +19…+22, что немного прохладнее положенной по климату нормы»,— написал синоптик в Telegram.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. По прогнозу Росгидрометцентра, завтра в столице будет 23–25°C (в Подмосковье — 21–26°C), также ожидается дождь, местами с грозой.

На прошлой неделе Московский регион накрыл мощный тропический ливень, который вызвал масштабные подтопления улиц, подземных переходов и парковок. Больше всего осадков выпало на севере столицы — месячная норма менее чем за два часа.