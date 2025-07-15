На севере Москвы из-за ливня затопило припаркованные автомобили

Московский регион накрыл мощный тропический ливень, который вызвал масштабные подтопления улиц, подземных переходов и парковок. Больше всего осадков выпало на севере столицы — месячная норма менее чем за два часа.

В некоторых дворах, рассказали «Ъ FM» очевидцы, затопило парковки с автомобилями на них. На проспекте Мира и в районе жилого комплекса «Дмитровский парк» машины оказались погружены в воду до крыш. Жители комплекса самостоятельно построили плотину из досок и мешков, чтобы защитить автомобили.

Вестибюль станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии временно закрывали из-за затопления и большого количества грязи. Через переход было сложно пройти — вода доходила почти по пояс. Аналогичные проблемы возникали и на других станциях метро, где временно ограничивали движение. Сильные подтопления наблюдались на Дмитровском шоссе и других ключевых магистралях — движение там перекрывали, что спровоцировало задержки и пробки. Общественный транспорт в столице парализовало — троллейбусы стояли в пробках, а стоимость такси выросла почти в два раза.

МЧС предупредило, что очень сильный дождь с градом и усилением ветра до 18–23 м/с может продлиться до конца дня. В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности.