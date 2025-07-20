Путин встретился с советником верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Али Лариджани передал оценки иранского руководства насчет обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.

«С российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой»,— сказал представитель Кремля журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Последняя встреча Владимира Путина с высшими должностными лицами Ирана состоялась в июне. Тогда российский президент обсудил в Кремле перспективы мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. 16 июля США, Великобритания, Франция и Германия установили дедлайн возобновления переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке на конец августа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ирану пригрозили возвратом санкций».