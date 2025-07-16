Ирану пригрозили возвратом санкций

США и страны «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия) установили конец августа в качестве дедлайна, до которого Ирану необходимо вернуться за стол переговоров с США по его ядерной программе. В противном случае европейские страны обещают возобновить санкции Совета Безопасности (СБ) ООН, снятые с Ирана почти десять лет назад по условиям ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что его страна полностью открыта для дипломатического процесса. Но основная интрига заключается в том, на каких условиях американо-иранский диалог может возобновиться в новой политической реальности, которая сложилась на Ближнем Востоке после войны между Израилем и Ираном и американских ударов по иранским ядерным объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские возле посольства Омана в Риме, где проходил второй раунд ирано-американских переговоров (апрель 2025 года)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Полицейские возле посольства Омана в Риме, где проходил второй раунд ирано-американских переговоров (апрель 2025 года)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Ирану установили крайний срок для возвращения за стол переговоров с США и заключения «ядерного» соглашения. Это конец августа, заявили источники Axios. Такое решение, по словам собеседников портала, было принято по итогам состоявшегося 14 июля телефонного разговора между главами дипломатических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ.

Если Тегеран не пойдет на заключение соглашения по своей ядерной программе, то «евротройка» прибегнет к процедуре snapback — механизму, который позволяет восстановить все рестрикции СБ ООН, в течение нескольких лет вводившиеся против Ирана в ответ на его ядерные разработки. Эти меры были сняты в 2015 году согласно условиям СВПД — договора между шестеркой международных посредников (РФ, США, КНР, Британия, Франция, ФРГ) и Ираном.

В ближайшие дни «евротройка» намерена возобновить контакты с Ираном и потребовать от него прояснить ситуацию вокруг текущих возможностей его атомной промышленности.

По словам источников Axios, европейские страны будут добиваться от Тегерана возобновления полноформатного мониторинга со стороны Международного агентства по атомной энергии, с которым иранское руководство решило ограничить сотрудничество после 12-дневной войны. Другой шаг, который Британия, ФРГ и Франция будут ожидать от Ирана,— это добровольный вывоз за рубеж 400 кг высокообогащенного урана, который, как полагает израильская разведка, остался под завалами иранских ядерных объектов, подвергшихся израильским, а затем и американским бомбардировкам (13–25 июня).

Юридическая возможность запустить snapback, согласно СВПД, существует до 18 октября, и это не потребует нового голосования в Совбезе, где этот шаг заблокируют Россия и Китай. Сам процесс активации санкций может занять до 30 дней.

На необходимости восстановления против Тегерана всех санкций СБ ООН настаивает сейчас израильская сторона. О том, что «пришло время» ударить по Ирану рестрикциями, публично говорил 2 июля министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар. Этот вопрос, по словам источников Axios, обсуждался и во время завершившегося 10 июля визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США.

В Тегеране отказываются от возобновления переговоров с Вашингтоном без предварительных условий.

«Поскольку США использовали переговоры для введения Ирана в заблуждение (относительно своих намерений.— “Ъ”) и прикрытия нападения со стороны сионистского режима (Израиля.— “Ъ”), больше нельзя вести диалог, как прежде. Необходимо выдвинуть предварительные условия, до выполнения которых никакие очередные переговоры невозможны»,— говорится в заявлении депутатов иранского Меджлиса (парламента), опубликованного 15 июля.

Одним из таких условий должна стать гарантия того, что израильские и американские нападения больше не повторятся, отметил 12 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В свою очередь, Масуд Пезешкиан дал понять, что страна в принципе не против диалога. «Мы поддерживаем дипломатию и конструктивное взаимодействие и выступаем против войны,— заявил 14 июля иранский президент в своем обращении к соотечественникам, проживающим за рубежом.— Мы задействуем все политические и дипломатические ресурсы». Он подчеркнул, что правительство Ирана «приложит все усилия, чтобы открыть все горизонты дипломатии». Тегеран всегда «стремился играть эффективную роль в поддержании устойчивого мира во всем мире», однако препятствия на этом пути традиционно создавал Израиль, сообщил господин Пезешкиан.

Тегеран считает snapback незаконным механизмом, потому что СВПД утратил свою силу. На этом фоне иранская сторона готова ответить на использование этого механизма.

Некоторые из вариантов ответа перечислены новостным агентством Tasnim, связанным, как принято считать, с иранским аппаратом безопасности. В их числе — обогащение урана до оружейного уровня (90%), установка на уцелевших ядерных объектах современных центрифуг, расширение ядерных исследований и разработок, а также усовершенствование цепочек производства металлического урана.

Но такие сценарии, скорее всего, дадут Израилю повод говорить о необходимости второй, контрольной операции против иранской ядерной инфраструктуры. Такие обсуждения Нетаньяху уже вел во время визита в Вашингтон.

Нил Кербелов