Путин и Арагчи обсудили перспективы мирного решения конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на переговорах в Кремле обсуждали возможные перспективы мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обсуждались разные вопросы, прежде всего, в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло. Там совершено разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта. Ситуация пока очень напряженная»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов, попросил ли Аббас Арагчи о помощи российской стороны помимо гуманитарной.

Переговоры Аббаса Арагчи и Владимира Путина состоялись 23 июня. По данным Reuters, иранский министр должен был передать российскому президенту послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой об усилении поддержки в противостоянии с Израилем и США.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Владимир Путин принял жертву агрессии близко к сердцу».

Лусине Баласян