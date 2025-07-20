Филиппинской легенде не хватило конца

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо, вернувшись на ринг в 46 лет после длившегося четыре года перерыва в выступлениях, чуть не завоевал чемпионский титул в поединке с противником на 16 лет моложе. Бой между Пакьяо и американцем Марио Барриосом с поясом Всемирного боксерского совета (WBC) на кону завершился ничьей, а претендент перед десятым раундом, прежде чем его накрыла усталость, вел в счете и, кажется, собирается продолжить драться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой между Мэнни Пакьяо (справа) и Марио Барриосом

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Бой между Мэнни Пакьяо (справа) и Марио Барриосом

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Насчет этого боя, который приняла MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, были опасения, что он превратится в конфуз или фарс. У Мэнни Пакьяо была долгая и шикарная карьера, по ходу которой он добыл статус безусловной легенды и стал единственным в истории, кому удалось завоевать чемпионские титулы в восьми весовых категориях. Но с прошлого десятилетия он и так совмещал ее с активной политической деятельностью на родине, а несколько лет назад показалось, что для него точно настало время сконцентрироваться исключительно на ней, потому что на ринге получалось все скромнее и скромнее.

И вот после поединка, в котором Пакьяо уступил в 2021 году кубинцу Йорденису Угасу, Пакьяо с боксом попрощался, как все были уверены, навсегда.

А какой смысл возвращаться, если форма не та, что в великой молодости, а в Международный зал славы тебя уже включили? Но вдруг Мэнни Пакьяо пережил кризис в своей ипостаси политика, потерял должность сенатора — и его потянуло в обратно в прошлое. А иногда такая тяга, если ей усиленно потакают, ведь только вредит репутации.

Но по крайней мере этот матч в число случаев печальных точно не вошел. Марио Барриос — он, конечно, не из великих чемпионов, но боец довольно классный, опытный и в расцвете сил. И по крайней мере половину боя с ним Мэнни Пакьяо был похож на себя прежнего, причем не на того Пакьяо, который выглядел по возрасту сдержанным в напрасно позиционировавшемся как прощальный матче четырехлетней давности с Угасом, а на Пакьяо времен более ранних. Его левая все время прорезала защиту Барриоса, а комбинации удивляли выверенностью тайминга.

К середине поединка, правда, от преимущества Мэнни Пакьяо не осталось и следа, но он продолжал держаться вполне пристойно. А Марио Барриос потом признавался, что его поразили выносливость и упрямство соперника — думал, что тот скиснет достаточно рано.

Выяснилось, что Пакьяо был чрезвычайно близок к сенсации. Да до нее было рукой подать. Перед десятым раундом он вел на всех трех судейских картах, на двух — с солидным перевесом.

По сути, ему надо было не уступить хотя бы в одном из трех финальных — и все, титул был бы у него в кармане. Но эти заключительные раунды филиппинец провел именно как ветеран — классный, все умеющий, но, как ни крути, с ограниченным запасом кислорода. Он снизил темп и позволил Барриосу наконец контролировать ход поединка. Хотя перед объявлением вердикта тот все равно нервничал, еще не зная, как благосклонно в трех финальных раундах были к нему судьи.

А вердиктом была ничья. Один арбитр отдал выигрыш Барриосу с минимальным отрывом — 115:113, двое других зафиксировали равенство — 114:114. А в таких ситуациях учитывается большинство голосов. И это большинство сохранило Марио Барриосу его титул. Статистика решению нисколько не противоречила. Мэнни Пакьяо в своем 73-м профессиональном бою попадал чуть реже соперника — 101 удар против 120, зато по количеству ударов акцентированных его превзошел — 81:75.

И судя по всему, у этого матча будет продолжение. После него Мэнни Пакьяо пожаловался на то, что столкнулся с дефицитом времени на подготовку, так как решился выйти на бой лишь в мае. Теперь же он хочет, чтобы перед реваншем она была основательнее — и тогда все будет по-честному. Марио Барриос против повторного поединка не возражал, сообщив, что Пакьяо, и превратившись в «динозавра», является жутко неудобным противником.

Алексей Доспехов