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Часовой пояса

Александр Усик вернул себе статус абсолютного чемпиона мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа

Александр Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отняв пояс Международной боксерской федерации у боксера, напрасно считавшегося неприятным для него соперником. Бой выдающегося украинца против британца Даниэля Дюбуа на лондонском стадионе Wembley продлился неполных пять раундов и превратился в демонстрацию исключительности уровня короля категории, завершившего поединок жестоким нокаутом, после которого займется выбором очередного оппонента. А этот выбор, кажется, очень широк.

Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Фото: Bradley Collyer / PA / AP

Даниэль Дюбуа и Александр Усик

Фото: Bradley Collyer / PA / AP

Бой, который приняла главная британская арена и за которым с ее трибун и места прямо возле ринга наблюдали 90 тыс. человек, был, может, и не самым важным в карьере Александра Усика, но еще одну почетную строчку в его и так шикарное резюме внес. В мае прошлого года Усик собрал все четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе, справившись с Тайсоном Фьюри. Но если пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) так при нем с тех пор и оставались, то с титулом, которым награждает Международная боксерская федерация (IBF), пришлось вскоре расстаться из-за упертости этой структуры: она хотела, чтобы Усик дрался с тем, кто будет ее обязательным претендентом, а Усик хотел повторного поединка с Фьюри — позвучнее и подороже.

В общем, в декабрьском матче-реванше с ним он защитил — конечно, вместе со статусом просто общепризнанного короля категории — всего три звания.

А четвертым в это время уже владел Даниэль Дюбуа, пестовавший обиду на украинца за ЧП двухлетней давности: уложил гения во Вроцлаве на настил, был уверен, что нокаутировал, но рефери зафиксировал удар ниже пояса — и прощай, шанс на шальную победу. Но новая их встреча все-таки состоялась.

А после нее все, кто за боксом следит внимательно, разумеется, вспомнили, что и просто абсолютные чемпионы мира в супертяжелом весе — штучный товар, а дважды абсолютные, то есть терявшие и возвращавшие такой ранг,— штучный вдвойне. То есть до сих пор был один-единственный. И звали его Мохаммед Али. Так что имя Александра Усика после поединка 19 июля — рядышком с именем бога бокса. И желания ехидно улыбнуться по этому поводу ни у кого не возникло, потому что уже давно понятно, что Усик — настоящий феномен, а второй бой с Дюбуа представление о нем как о гении, об экстраординарном явлении лишь укрепил.

Даниэль Дюбуа перед ним выглядел не то чтобы смертельно опасным, но как минимум неприятным соперником для Александра Усика.

Куда более неприятным, чем в 2023 году, когда был еще совсем молодым по меркам бокса и сырым. К своим 27 он заматерел, прибавил в мощи, устойчивости, записал в послужной список избиение Энтони Джошуа, прекрасного супертяжа. В лондонском выступлении все видели не такое уже прямо проходное испытание для Усика. А оно превратилось в недолгую демонстрацию его безусловной исключительности на фоне, видимо, и в самом деле хорошего, но не особенного боксера.

Александр Усик вдоволь — прежде всего джебом правой — поиграл с Даниэлем Дюбуа еще в первом раунде, а во втором исполнил трюк, который входит в число его любимых и который мало кто способен исполнить с такой четкостью. Дюбуа многие советовали все-таки идти вперед, поскольку как иначе применить свое наиболее страшное оружие — удар, и он шел и вроде бы угадал с моментом для очередной атаки тютелька в тютельку. Она не смотрелась неподготовленной — пер на отступающего в угол украинца и вот-вот должен был как следует попасть. А оказалось, что угодил в ловушку. До головы Усика так и не достал, зато, провалившись, сам получил в голову крепко. Маленький эпизод иллюстрировал гигантскую разницу в классе противников.

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Была, разумеется, еще и версия, что в свои 38 Александру Усику будет непросто постоянно кружить свои знаменитые танцы, а усталость немножко сократит разрыв между двумя чемпионами в уровне. Но она совершенно не работала. Усик был так же свеж и задорен, как в юности, и пауз не брал. Дюбуа вновь пропускал хлесткие джебы, не понимая, как драться с таким вот тонким левшой, все время находящим нужные углы, вновь наседал, чтобы застрять в капкане. И стадион отказывался поддержать его, скандируя фамилию соперника, чья магия была сильнее симпатий по национальному признаку.

Удивительно, но, вопреки всем прогнозам, дела у Даниэля Дюбуа в этом бою с Александром Усиком обстояли даже хуже, чем в предыдущем.

И проиграл он его гораздо быстрее. Не в девятом раунде, а в том раунде, в котором во Вроцлаве отправил Усика на настил.

Александр Усик все завершил с королевским размахом. Сначала лаконичной — ничего лишнего — комбинацией отправил Даниэля Дюбуа в нокдаун, затем, когда тот встал, добил, уже вволю порезвившись. Фатальным для Дюбуа был лихой хук слева, который, как выяснилось, Усик с 2018 года (тогда он еще дрался в первом тяжелом весе, до 90,7 кг) называет «Иваном». «Это большой парень, который живет в деревне и трудится на семью»,— объяснял он, когда поединок, представивший его во всей красе и многогранности, завершился, подвесив после себя в воздухе вопрос о том, кому же следующему не повезет очутиться рядом с ним в ринге.

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Выбор в первые часы после боя представлялся максимально широким. Промоутер Фрэнк Уоррен, сотрудничающий с Дюбуа и Фьюри, давно уже продвигает на эту роль третьего своего бойца — новозеландца Джозефа Паркера, временного чемпиона WBO. Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по делам развлечений Садовской Аравии, в последнее время с удовольствием наполняющего призовые фонды большинства топовых шоу, сообщил, что хотел бы видеть противником Усика 20-летнего британского вундеркинда Мозеса Итауму, хоть у того за плечами всего-то дюжина профессиональных матчей. Сам Александр Усик ограничился перечислением фамилий — Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Дерека Чисоры, того же Паркера. Ну, всех, кого навскидку вспомнил. А так-то, видимо, все равно.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №128/П от 21.07.2025, стр. 12

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