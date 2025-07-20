Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 7% в 2026 году

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал динамику ключевой ставки в России на ближайшие годы. Как заявил депутат, оптимальным уровнем ставки для российской экономики является около 7%. Такая величина будет способствовать доступности кредитов при одновременном контроле над инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Аксакова, достичь уровня 7% удастся в 2026 году. «В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится»,— сказал он в беседе с ТАСС.

6 июня Банк России снизил ставку с 21% до 20% годовых после длительного удержания на прежнем уровне. Следующее заседание совета директоров регулятора назначено на 25 июля, где будет рассмотрен вопрос о дальнейшем изменении ставки. В начале июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с большей вероятностью рассмотрит снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике.