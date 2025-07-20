Елена Николаева покинула пост главврача в КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка»

Елена Николаева покинула пост руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР») в Екатеринбурге. Как сообщили в свердловском минздраве, заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила личный вклад госпожи Николаевой в становление и развитие акушерско-гинекологической службы и здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова и Елена Николаева

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова и Елена Николаева

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

«Вы общепризнанный специалист, к которому прислушиваются даже руководители федерального уровня. Наверное, вообще нет более неравнодушного человека в организации здравоохранения региона. Спасибо огромное за все эти десятилетия»,— отметила Татьяна Савинова.

По данным регионального минздрава, Елена Николаева продолжит работу как председатель попечительского совета КДЦ «ОЗМР». Исполняющей обязанности главного врача клинико-диагностического центра с 19 июля является Александра Павлова. Ранее госпожа Павлова являлась заведующей организационно-методическим отделом медучреждения.

Ранее глава свердловского госпиталя ветеранов войн («СОКП госпиталь для ветеранов войн») Олег Забродин ушел в отставку «по соглашению сторон».