Руководитель свердловского госпиталя для ветеранов войн Забродин ушел в отставку

Глава свердловского госпиталя ветеранов войн («СОКП госпиталь для ветеранов войн») Олег Забродин ушел в отставку «по соглашению сторон», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Забродин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Олег Забродин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С 2007 по 2016 год Олег Забродин занимал должность главного врача ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3». В 2019 году был назначен на должность начальника госпиталя для ветеранов войн, где проработал шесть лет.

«Пока говорить о том, кто займет его место преждевременно»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили ключевые медучреждения региона, в том числе госпиталь ветеранов войн. В настоящее время в нем развернуто 495 коек для участников специальной военной операции. В 2024 году сотрудники госпиталя приняли около 19 тыс. пациентов на стационарное лечение и провели порядка 114 тыс. приемов.

Полина Щуцкая