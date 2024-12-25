Интернациональная катастрофа

Сразу в трех странах практически одновременно были возбуждены уголовные дела в связи с катастрофой самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс из Баку в Грозный. В результате крушения в Казахстане из 69 человек выжили 29. Пока в делах говорится о нарушениях в эксплуатации транспортного средства, однако после изучения бортовых самописцев и пробоин в корпусе самолета доминирующей может стать версия о стороннем воздействии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причиной крушения Embraer 190 пока считаются нарушения в эксплуатации самолета, но вскоре может появиться и версия о внешнем воздействии

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP Причиной крушения Embraer 190 пока считаются нарушения в эксплуатации самолета, но вскоре может появиться и версия о внешнем воздействии

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Самолет Embraer 190, в котором были 64 пассажира и 5 членов экипажа, в 6:49 мск вылетел из Баку, направляясь в Грозный, однако на подлете к столице Чечни, примерно в 8:20 утра, неожиданно развернулся и последовал в сторону казахстанского города Актау, являвшегося для рейса №J2 8243 одним из запасных аэродромов. В 8:35 мск борт подал сигнал бедствия в связи с отказом системы управления. Через несколько минут экипаж запросил аварийную посадку в Актау, однако до полосы, где его уже ждали спасатели и врачи, не дотянул. В паре километров от нее, в 9:28, завалившись вправо, лайнер врезался крылом в землю, после чего взорвались пары керосина в его топливных баках. Передняя часть самолета была полностью разрушена и обгорела, задняя отлетела на несколько десятков метров и осталась относительно целой. Часть пассажиров покинули ее самостоятельно и даже помогли выбраться из нее тем, кто получил травмы. Вскоре подъехали спасатели и врачи.

В больницы были доставлены большинство из 29 человек, которым посчастливилось выжить. На борту находились граждане России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана, среди которых есть погибшие и пострадавшие. По данным властей Казахстана, жертвами катастрофы стали 7 граждан России, еще 9 выжили.

Техническое состояние самолета, который построили в 2013 году в Бразилии и вскоре сдали в лизинг Azerbaijan Airlines, не вызывало вопросов, а экипаж был достаточно опытным.

В Грозный, Махачкалу и другие российские города пилоты из Азербайджана летали не один десяток раз.

В Международном аэропорту столицы Чечни им. Ахмата Кадырова журналистам сообщили, что рейс №J2 8243 не был принят по погодным условиям — из-за сильного тумана. Хотя, согласно прогнозу погоды на утро 25 декабря, в районе Грозного должно быть только пасмурно.

Закрытие воздушной гавани могло быть связано и с другой причиной — на Северном Кавказе шла атака дронов ВСУ самолетного типа и вводился оперативный план «Ковер».

Один из БПЛА, как позже, ссылаясь на военных, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, был сбит средствами ПВО в 8:28 утра. Обломки рухнули на ТЦ «Алания Молл», что привело к пожару и гибели женщины.

«Небо над Грозным всегда под нашей защитой. Сегодняшняя ситуация лишний раз показала, что бдительность — наш приоритет. Всё под контролем»,— заявил 25 декабря в соцсетях секретарь совбеза Чечни Хамзат Кадыров, подтверждая, что БПЛА атаковали и Грозный.

Между тем пассажиры Embraer 190, выжившие в катастрофе, говорили, что слышали и ощутили несколько взрывов, после чего им стало трудно дышать. Очевидно была нарушена герметичность лайнера. Некоторые очевидцы выдвинули версию о том, что по какой-то причине мог взорваться баллон с кислородом, находящийся в технической нише под полом.

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Embraer, очевидно, не полностью потерял управление — экипажу машины, которая то теряла высоту, то ее набирала, удалось пролететь над Каспием и достичь Актау, окруженного достаточно ровной, в том числе и для посадки, степью.

Судя по съемкам корпуса лайнера, произведенным на месте катастрофы, его хвостовая часть имела множество отверстий. Причина их появления пока не установлена — это могут быть повреждения, вызванные, например, осколками, образовавшимися от взрыва снаружи или внутри лайнера.

В России, Азербайджане и Казахстане уголовные дела пока возбуждены по похожим статьям Уголовных кодексов о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Однако после расшифровки бортовых самописцев и получения результатов экспертиз (обломки изучают взрывотехники и военные) квалификация дел может измениться. Тем временем в Azerbaijan Airlines сообщили, что компания приостановила выполнение рейсов по маршрутам Баку—Грозный—Баку и Баку—Махачкала—Баку до установления причин катастрофы в Актау.

Николай Сергеев, Ефим Брянцев