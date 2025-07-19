Ozon Банк заявил, что санкции ЕС не повлияют на его работу

Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Ozon (MOEX: OZON) Банк не повлияют на его деятельность, сообщил «Ъ» представитель кредитной организации. По его словам, сейчас банк работает в стандартном режиме.

«У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру»,— прокомментировали в банке.

В Ozon Банке уточнили, что санкции не затрагивают другие юрлица и бизнес Группы Ozon, а банк не участвует в капитале каких-либо компаний группы. В пресс-службе кредитной организации добавили, что ее приложение по-прежнему работает и доступно для скачивания.

Сегодня вступил в силу 18-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 22 банка, в том числе Т-Банк, Сургутнефтегазбанк, Яндекс-банк и Ozon-банк.

Подробности — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».